В Украине осудили еще четырех вражеских информаторов, пойманных СБУ на корректировке обстрелов

В Украине осудили еще четырех участников информаторских сетей российских спецслужб, корректировавших обстрелы украинских школ и больниц, сообщают в Службе безопасности Украины.

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Отмечается, что осужденные собирали разведданные о дислокации сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донецкой области, в частности на Лиманском и Авдеевском направлениях.

"Развединформация была нужна российским оккупантам для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским городам. В результате вражеских обстрелов зафиксированы факты попадания российских ракет в здания социальных объектов, в том числе школ и больниц на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Фигуранты были задержаны в ходе спецопераций на территории Киевской и Донецкой областей. Суд по материалам СБУ назначил им наказание в виде заключения на сроки от 8 до 12 лет.

Они признаны виновными по части 7 статьи 111-1 (оказание формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований) и части 3 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других законных военных формирований с возможностью их идентификации на местности в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

"Один из осужденных - российский коллаборант, пытавшийся выявить и передать агрессору координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. Еще один преступник задержан в деоккупированном Лимане. Именно по его наводке оккупанты обстреляли областную травматологическую больницу и местную школу", - сообщили в СБУ.

Кроме того, осуждена задержанная в Киеве женщина, которая начала российского полномасштабного вторжения фиксировала места дислокации ВСУ в столице и направляла соответствующие локации представителю агрессора через закрытый Telegram-канал.

Также тюремное заключение получил житель Покровска Донецкой области, который передавал российской спецслужбе сведения о перемещении украинской военной техники.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура

В свою очередь, в Донецкой областной прокуратуре сообщают об осуждении по упомянутым статьям только трех граждан Украины: двух – к восьми, а одного – к 12 годам лишения свободы.

В частности, речь идет о жителе Лимана, который посылал по собственному телефону через мессенджер представителю "ДНР" информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в городе. Кроме того, он сообщал о перемещении военной техники и расположении огневых позиций украинских защитников.

"Другой осужденный с июня по сентябрь 2022 года аналогичным образом передавал участникам так называемой оперативной группы сторонников "русского мира", среди которых есть представители квазиреспублики, ФСБ и ГУР РФ, данные о маршрутах перемещения танков, БМП и гаубиц ВСУ по Покровску", - идет в сообщении.

Третий, как отмечают в прокуратуре, сотрудничал с вооруженными формированиями государства-агрессора в июне 2022 года. Имея устойчивые пророссийские взгляды, он через мессенджер предоставлял оккупантам скриншоты карт, координаты, текстовые и голосовые сообщения, а также видео, докладывая о перемещениях и местах дислокации украинских подразделений в Мирнограде, Покровске и Покровском районе.

"Более того, в своих комментариях в закрытой группе покровчанин призвал уничтожать отмеченные им на картах места и выжигать их вместе с военнослужащими, а после ракетных обстрелов населенных пунктов оперативно отправлял оккупантам видеоподтверждение попаданий", - рассказали в ведомстве.

Напомним, что на прошлой неделе СБУ сообщала о разоблачении в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области очередных трех информаторов, корректировавших ракетные обстрелы позиций ВСУ.