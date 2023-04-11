Мешканцю Лимана дали тюремний строк за передачу знайомій координат ЗСУ

Індустріальний районний суд Дніпра визнав мешканця Лимана Донецької області винним в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, що представляла сторону обвинувачення в суді, чоловіка за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу засуджено до шести років позбавлення волі.

Прокурорами доведено, що у період з листопаду 2022 по січень 2023 року, вже після деокупації міста українськими військовими, місцевий мешканець відправляв своїй знайомій інформацію про місця розташування Збройниї сил України на території населеного пункту.

У переписці, яку вони вели у месенджері Telegram, чоловік надсилав їй координати штабів та приміщень, у яких на той час проживали українські захисники.

Заходи з викриття фігуранта та розслідування справи здійснювали співробітниками Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. До оголошення вироку чоловік перебував під вартою.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, що в лютому СБУ повідомляла про засудження чотирьох учасників інформаторських мереж російських спецслужб, які коригували обстріли українських шкіл та лікарень, зокрема за статтею 114-2 КК.