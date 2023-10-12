Жителю Одесской области дали пять лет тюрьмы за видео с колонной ВСУ

Суд признал виновным в распространении информации о перемещении украинских военных жителя Одесской области, который поделился соответствующим видео со знакомым. Об этом сообщают областные управления Службы безопасности Украины и прокуратура.

По части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса ему присудили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отметим, что это наименьшее наказание согласно этой норме УК (она предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы).

Сообщается, что в конце февраля этого года осужденный лично снял фото и видео движения колонны украинской военной техники, а затем переслал медиафайлы своему знакомому.

В дальнейшем этот знакомый разослал видеозапись своим знакомым гражданам России. Контрразведка СБУ установила местонахождение автора видео, разоблачив его в конце марта в ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области.

В ходе обыска по адресу проживания фигуранта обнаружили мобильный телефон, который он использовал для фиксации перемещения украинских войск и дальнейшего распространения отснятого видео. На суде мужчина свою вину признал полностью и искренне раскаялся. В настоящее время осужденный находится под стражей.

Напомним также, что на днях был осужден за коллаборационизм житель Одессы, который снял для публикации российским СМИ постановочный видеоролик, где в парике под видом военкома жаловался на характер мероприятий по мобилизации в регионе.