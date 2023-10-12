Мешканцю Одещини дали п'ять років тюрми за відео з колоною ЗСУ

Суд визнав винним у поширенні інформації про переміщення українських військових жителя Одеської області, який поділився відповідним відео зі знайомим. Про це повідомляють обласні управління Служби безпеки України та прокуратура.

За частною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу йому присудили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Зазначимо, що це найменше покарання згідно цієї норми КК (вона передбачає від п'яти до восьми років тюрми).

Повідомляється, що наприкінці лютого цього року засуджений особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки, а потім переслав медіафайли своєму знайомому.

У подальшому ж цей приятель розіслав відеозапис своїм знайомим громадянам Росії. Контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження автора відео, викривши його наприкінці березня під час контрдиверсійних заходів на Одещині.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявили мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшого поширення відзнятого відео. У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Наразі засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо також, що днями було засуджено за колабораціонізм мешканця Одеси, який зняв для публікації російським ЗМІ постановочний відеоролик, де в перуці під виглядом воєнкома скаржився на характер заходів з мобілізації в регіоні.