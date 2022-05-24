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Знаменитый дорожный указатель "↑ на х*й, ← снова на х*й", в Россию на х*й →" продадут на аукционе
На электронной площадке "ProZorro Продажи" 2 июня будет проведен благотворительный аукцион по продаже одного из дорожных указателей с надписью "↑ на х*й, ← снова на х*й", в Россию на х*й →".
"В феврале 2022 года российские оккупанты начали полномасштабное и неспровоцированное вторжение в Украину. Россияне не ориентировались на местности и пытались атаковать инфраструктурные объекты, города и села с помощью устаревших карт 80-90-х годов прошлого века. Поэтому украинцы решили "помочь" и указали путь в уже известном направлении", - напоминают организаторы аукциона.
Указывается, что в итоге единый дорожный знак с такими указаниями направлений движения оккупационных войск стал одним из символов войны и борьбы украинцев с агрессорами.
Аукцион назначен на 14:00 по Киеву 2 июня, заявки принимаются до 18:00 1 июня. Заявку на участие в торгах можно подать через электронную форму по ссылке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Стартовая цена лота составляет 50 тысяч гривен, или 1,5 тысячи долларов, но валютой торгов является гривна. Минимальный шаг аукциона составляет 5 тысяч гривен (10% от стартовой цены). Ссылку на аукцион зарегистрированные участники получат лишь в день его проведения.
Размер дорожного знака составляет 240 х 100 см. Новый владелец указателя сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте, кроме дорог общего пользования.
Знак будет отправлен победителю по почте после полной оплаты стоимости, определенной по результатам аукциона, по реквизитам, указанным в описании лота.
Напомним также, что инициатива об установке указателей с упомянутыми направлениями была не единственной в своем роде: в первые дни российского вторжения Государственное агентство автомобильных дорог сообщила, что установит знаки "Оккупантам движение запрещено" в виде перечеркнутого портрета Владимира Путина.