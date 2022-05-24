Знаменитый дорожный указатель "↑ на х*й, ← снова на х*й", в Россию на х*й →" продадут на аукционе

На электронной площадке "ProZorro Продажи" 2 июня будет проведен благотворительный аукцион по продаже одного из дорожных указателей с надписью "↑ на х*й, ← снова на х*й", в Россию на х*й →".

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"В феврале 2022 года российские оккупанты начали полномасштабное и неспровоцированное вторжение в Украину. Россияне не ориентировались на местности и пытались атаковать инфраструктурные объекты, города и села с помощью устаревших карт 80-90-х годов прошлого века. Поэтому украинцы решили "помочь" и указали путь в уже известном направлении", - напоминают организаторы аукциона.

Указывается, что в итоге единый дорожный знак с такими указаниями направлений движения оккупационных войск стал одним из символов войны и борьбы украинцев с агрессорами.

Аукцион назначен на 14:00 по Киеву 2 июня, заявки принимаются до 18:00 1 июня. Заявку на участие в торгах можно подать через электронную форму по ссылке.

Стартовая цена лота составляет 50 тысяч гривен, или 1,5 тысячи долларов, но валютой торгов является гривна. Минимальный шаг аукциона составляет 5 тысяч гривен (10% от стартовой цены). Ссылку на аукцион зарегистрированные участники получат лишь в день его проведения.

Размер дорожного знака составляет 240 х 100 см. Новый владелец указателя сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте, кроме дорог общего пользования.

Знак будет отправлен победителю по почте после полной оплаты стоимости, определенной по результатам аукциона, по реквизитам, указанным в описании лота.

Напомним также, что инициатива об установке указателей с упомянутыми направлениями была не единственной в своем роде: в первые дни российского вторжения Государственное агентство автомобильных дорог сообщила, что установит знаки "Оккупантам движение запрещено" в виде перечеркнутого портрета Владимира Путина.