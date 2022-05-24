Відомий дорожній покажчик "↑ на х*й, ← знову на х*й", до Росії на х*й →" продадуть на аукціоні

На електронному майданчику "ProZorro Продажі" 2 червня буде проведено благодійний аукціон з продажу одного з дорожніх покажчиків із написом "↑ на х*й, ← знову на х*й", до Росії на х*й →".

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"У лютому 2022 року російські окупанти розпочали повномасштабне і неспровоковане вторгнення в Україну. Росіяни не орієнтувалися на місцевості та намагалися атакувати інфраструктурні обʼєкти, міста та села з допомогою застарілих карт 80-90-х років минулого століття. Тож українці вирішили "допомогти" та вказали шлях у вже відомому напрямку", - нагадують організатори аукціону.

Вказується, що у результаті єдиний дорожній знак із такими вказівками напрямків руху окупаційних військ став одним із символів війни та боротьби українців із агресорами.

Аукціон призначений на 14:00 за Києвом 2 червня, заявки приймаються до 18:00 1 червня. Заявку на участь у торгах можна подати через електронну форму за посиланням.

Стартова ціна лота становить 50 тисяч гривень, або 1,5 тисяч доларів, але валютою торгів є гривня. Мінімальний крок аукціону становить 5 тисяч гривень (10% від стартової ціни). Посилання на аукціон зареєстровані учасники отримають лише у день його проведення.

Розмір дорожнього знака становить 240 х 100 см. Новий власник покажчика зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці, крім доріг загального користування.

Знак буде надіслано переможцю поштою після повної оплати вартості, визначеної за результатами аукціону, за реквізитами, зазначеними в описі лота.

Нагадаємо також, що ініціатива про встановлення покажчиків зі згаданими напрямками була не єдиною у своєму роді: у перші дні російського вторгнення Державне агентство автомобільних доріг повідомило, що встановить знаки "Окупантам рух заборонено" у вигляді перекресленого портрета Володимира Путіна.