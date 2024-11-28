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Переселенцы могут получить стипендии до 500 долларов на программы переквалификации: условия
Внутренне перемещенных лиц, желающих улучшить свои профессиональные навыки через краткосрочные учебные курсы или программы для карьерного роста, могут принять участие в грантовом конкурсе. Это мероприятие проводится в рамках программы "Единение ради действия". Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Победители конкурса получат стипендии до 500 долларов, которые будут перечислены заведению для оплаты обучения.
Какие условия конкурса
Участники могут самостоятельно выбирать курсы по переквалификации или повышению квалификации в любой сфере деятельности. Приоритет будет отдаваться направлениям агропромышленности, энергетики, розничной торговли, транспорта и логистики.
Выбранный учебный курс должен длиться не более 6 месяцев и проводиться в период с 15 февраля по 31 августа 2025 года.
Для участия в отборе необходимо заполнить электронную форму по ссылке .
Дедлайн подачи заявок – 8 декабря 2024 года.
Delo.ua ранее писало, что в Украине стартует образовательная программа, ориентированная на женщин, пострадавших от полномасштабного вторжения и стремящихся начать или расширить свой бизнес.