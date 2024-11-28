Переселенцы могут получить стипендии до 500 долларов на программы переквалификации: условия

Внутренне перемещенных лиц, желающих улучшить свои профессиональные навыки через краткосрочные учебные курсы или программы для карьерного роста, могут принять участие в грантовом конкурсе. Это мероприятие проводится в рамках программы "Единение ради действия". Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Победители конкурса получат стипендии до 500 долларов, которые будут перечислены заведению для оплаты обучения.

Какие условия конкурса

Участники могут самостоятельно выбирать курсы по переквалификации или повышению квалификации в любой сфере деятельности. Приоритет будет отдаваться направлениям агропромышленности, энергетики, розничной торговли, транспорта и логистики.

Выбранный учебный курс должен длиться не более 6 месяцев и проводиться в период с 15 февраля по 31 августа 2025 года.

Для участия в отборе необходимо заполнить электронную форму по ссылке .

Дедлайн подачи заявок – 8 декабря 2024 года.

Delo.ua ранее писало, что в Украине стартует образовательная программа, ориентированная на женщин, пострадавших от полномасштабного вторжения и стремящихся начать или расширить свой бизнес.