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Переселенцы могут получить стипендии до 500 долларов на программы переквалификации: условия

Когда состоится грантовый конкурс для ВПЛ?
ВПЛ могут выбирать курсы для переквалификации

Внутренне перемещенных лиц, желающих улучшить свои профессиональные навыки через краткосрочные учебные курсы или программы для карьерного роста, могут принять участие в грантовом конкурсе. Это мероприятие проводится в рамках программы "Единение ради действия". Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Киев, 12 декабря, офлайн
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Победители конкурса получат стипендии до 500 долларов, которые будут перечислены заведению для оплаты обучения.

Какие условия конкурса

Участники могут самостоятельно выбирать курсы по переквалификации или повышению квалификации в любой сфере деятельности. Приоритет будет отдаваться направлениям агропромышленности, энергетики, розничной торговли, транспорта и логистики.

Выбранный учебный курс должен длиться не более 6 месяцев и проводиться в период с 15 февраля по 31 августа 2025 года.

Для участия в отборе необходимо заполнить электронную форму по ссылке .

  Дедлайн подачи заявок – 8 декабря 2024 года.

Delo.ua ранее писало, что в Украине стартует образовательная программа, ориентированная на женщин, пострадавших от полномасштабного вторжения и стремящихся начать или расширить свой бизнес.

Автор:
Ольга Опенько