Переселенці можуть отримати стипендії до 500 доларів на програми перекваліфікації: умови

Внутрішньо переміщених осіб, які бажають покращити свої професійні навички через короткострокові навчальні курси або програми для кар'єрного зростання, можуть взяти участь у грантовому конкурсі. Цей захід проводиться в межах програми “Єднання заради дії”. Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

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Переможці конкурсу отримають стипендії до 500 доларів, які будуть перераховані безпосередньо закладу для оплати навчання.

Які умови конкурсу

Учасники можуть самостійно обирати курси для перекваліфікації або підвищення кваліфікації в будь-якій сфері діяльності. Пріоритет надаватиметься напрямам агропромисловості, енергетики, роздрібної торгівлі, транспорту та логістики.

Обраний навчальний курс повинен тривати не більше 6 місяців і проводитись у період з 15 лютого до 31 серпня 2025 року.

Для участі у відборі необхідно заповнити електронну форму за посиланням.

Дедлайн подання заявок - 8 грудня 2024 року.

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