Chrome будет использовать ИИ, чтобы сравнивать продукты с разных вкладок

Google анонсировал новый инструмент для браузера Chrome, использующий искусственный интеллект, чтобы помочь пользователям сравнивать продукты с нескольких вкладок. Этот инструмент, известный как "сравнение вкладок", автоматически собирает данные о товарах с открытых вкладок и компилирует их в удобную таблицу на одной странице.

Об этом пишет The Verge.

Благодаря этому пользователи могут легко просматривать и сравнивать несколько продуктов одновременно.

Запуск функции "сравнения вкладок" в Chrome для компьютеров планируется в США в ближайшие недели. Кроме этого, Google также анонсировала другие нововведения на основе искусственного интеллекта, в частности, функцию Circle to Search.

Инструмент имеет ограничение

Однако этот инструмент имеет некоторые ограничения. В частности, ограничивает таблицы до 10 элементов, поскольку, по словам представителя Google Джошуа Круза, большее количество колонок ухудшает удобство просмотра.

Кроме того, инструмент ограничен только сравнением товаров и не покрывает другие типы информации. Однако вице-президент Chrome Париза Тебриз отметила, что в будущем инструмент может использоваться для сравнения других видов данных, например информации о путешествиях или университетах.

Сообщается, что этот инструмент может стать серьезным конкурентом для сайтов, специализирующихся на сравнении продуктов, вызывая беспокойство у независимых издателей по поводу возможного снижения трафика на их ресурсах.

Кроме того, возникают вопросы о точности автоматического сбора данных, поскольку мелкие детали продуктов могут быть отображены не всегда корректно.

В Chrome появится три новые функции

В последней версии Chrome – M121, Google введет новые функции искусственного интеллекта, которые сделают браузер более простым в использовании. Дополнения включают органайзер вкладок, помощника по написанию текста, который поможет создавать черновики текста, а также возможность настройки иллюстраций и тем в обозревателе.

Организатор вкладок (Tab Organizer)

При нажатии кнопки "Упорядочить похожие вкладки", искусственный интеллект объединит открытые страницы в соответствии с темами. К примеру, это могут быть группы с такими темами, как новости или онлайн-покупки.

Текстовый ассистент (Help Me Write)

Новый текстовый помощник будет запущен в качестве экспериментального инструмента, который поможет пользователям создавать тексты, включая посты в социальных сетях.

Chrome Theme Store

В браузерах Chrome вы можете персонализировать визуальные эффекты – то, что компания называет расширением обоев с искусственным интеллектом, которые она недавно создала для телефонов Pixel.