Chrome використовуватиме ШІ, щоб порівнювати продукти з різних вкладок

Google анонсував новий інструмент для браузера Chrome, який використовує штучний інтелект, щоб допомогти користувачам порівнювати продукти з кількох вкладок. Цей інструмент, відомий як "порівняння вкладок", автоматично збирає дані про товари з відкритих вкладок і компілює їх у зручну таблицю на одній сторінці.

Про це пише The Verge.

Завдяки цьому користувачі зможуть легко переглядати й порівнювати кілька продуктів одночасно.

Запуск функції "порівняння вкладок" у Chrome для комп'ютерів планується в США найближчими тижнями. Окрім цього, Google також анонсувала інші нововведення на основі штучного інтелекту, зокрема функцію Circle to Search.

Інструмент має обмеження

Однак цей інструмент має деякі обмеження. Зокрема, він обмежує таблиці до 10 елементів, оскільки, за словами представника Google Джошуа Круза, більша кількість колонок погіршує зручність перегляду.

Крім того, інструмент наразі обмежений лише порівнянням товарів і не покриває інші типи інформації. Проте віце-президент Chrome Паріза Тебріз зазначила, що в майбутньому інструмент може використовуватися для порівняння інших видів даних, наприклад, інформації про подорожі чи університети.

Повідомляється, що цей інструмент може стати серйозним конкурентом для сайтів, що спеціалізуються на порівнянні продуктів, викликаючи занепокоєння у незалежних видавців щодо можливого зниження трафіку на їхніх ресурсах.

Крім того, виникають питання щодо точності автоматичного збору даних, оскільки дрібні деталі продуктів можуть бути відображені не завжди коректно.

У Chrome з'являться три нові функції

В останній версії Chrome - M121, Google запровадить нові функції штучного інтелекту, які зроблять браузер більш простим у використанні. Доповнення включатимуть органайзер вкладок, помічника з написання тексту, який допоможе створювати чернетки тексту, а також можливість налаштування ілюстрацій та тем у браузері.

Організатор вкладок (Tab Organizer)

При натисканні кнопки "Упорядкувати схожі вкладки", штучний інтелект поєднає відкриті сторінки відповідно до тем. Наприклад, це можуть бути групи з такими темами, як новини або онлайн-покупки.

Текстовий помічник (Help Me Write)

Новий текстовий помічник буде запущений як експериментальний інструмент, що допоможе користувачам створювати тексти, включаючи пости у соціальних мережах.

Chrome Theme Store

У браузерах Chrome ви можете персоналізувати візуальні ефекти - те, що компанія називає розширенням шпалер зі штучним інтелектом, які вона нещодавно створила для телефонів Pixel.