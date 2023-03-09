"Дочка" Alphabet планирует за год разработать сеть доставки беспилотниками

Компания Wing, принадлежащая владелице Google – Alphabet, планирует за год создать сетевую технологию доставки с помощью дронов, которая будет способна обрабатывать десятки миллионов заказов. Об этом пишет BBC.

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Как рассказал генеральный директор Wing Адам Вудворт, система доставки будет "больше похожа на эффективную сеть передачи данных, чем на традиционную транспортную систему".

В настоящее время технологию тестируют в австралийском районе Логан, где Wing доставляет до 1000 посылок в день. Также производится пробная доставка дронами в пригороде ирландского Дублина.

В то же время продолжаются переговоры с британским Департаментом транспорта и Управлением гражданской авиации по согласованию правил, позволяющих доставку беспилотниками в стране.

Пока что клиенты не платят за доставку дронами, а компания не разглашает, сколько это может стоить. Как отмечает BBC, эксперты считают, что беспилотникам придется производить большое количество доставок, чтобы быть финансово жизнеспособными.

В целом сеть Wing состоит из трех основных элементов:

дроны доставки;

площадки, где дроны взлетают, приземляются и заряжают батареи;

автозагрузчики, позволяющие компаниям покидать пакеты с заказами.

Таким образом беспилотники могут подбирать, доставлять заказы и заряжаться по любой схеме, а не просто летать от одной базы к клиенту и обратно.

В Wing говорят, что система способна быстро адаптироваться к пикам спроса в определенных районах. Кроме того, можно оперативно добавлять новые места для зарядки.

Однако есть и проблемы, которые нужно решить. В частности, некоторые жители Логана пожаловались на шум от беспилотников.