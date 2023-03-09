"Дочка" Alphabet планує за рік розробити мережу доставки безпілотниками

Компанія Wing, яка належить власниці Google – Alphabet, планує за рік створити мережеву технологію доставки за допомогою дронів, яка буде здатна обробляти десятки мільйонів замовлень. Про це пише BBC.

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Як розповів генеральний директор Wing Адам Вудворт, система доставки буде "більше схожа на ефективну мережу передачі даних, ніж на традиційну транспортну систему".

Наразі технологію тестують в австралійському районі Логан, де Wing доставляє до 1000 посилок на день. Також відбувається пробна доставка дронами в передмісті ірландського Дубліна.

Водночас тривають перемовини з британськими Департаментом транспорту та Управлінням цивільної авіації щодо узгодження правил, які дозволять доставку безпілотниками у країні.

Поки що клієнти не платять за доставку дронами, а компанія не розголошує, скільки це може коштувати. Як зазначає BBC, експерти вважають, що безпілотникам доведеться здійснювати велику кількість доставлень, аби бути фінансово життєздатними.

Загалом мережа Wing складається з трьох основних елементів:

дрони доставки;

майданчики, де дрони злітають, приземляються та заряджають батареї;

автозавантажувачі, які дозволяють компаніям залишати пакети із замовленнями.

Таким чином безпілотники можуть підбирати, доставляти замовлення та заряджатися за будь-якою схемою, а не просто літати від однієї бази до клієнта й назад.

У Wing кажуть, що система здатна швидко адаптуватися до піків попиту в певних районах. Крім того, можна оперативно додавати нові місця для зарядки.

Однак є й проблеми, які необхідно вирішити. Зокрема, деякі жителі Логана поскаржилися на шум від безпілотників.