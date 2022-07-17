Как удалять файлы и информацию с телефона, чтобы оккупанты не могли ее восстановить: инструкция

Россияне подключают телефоны к своим приборам и восстанавливают информацию, поэтому нужно правильно ее удалять.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Один из вариантов – удалить отдельные файлы вручную.

Для этого нужно выбрать нужный файл, нажать кнопку "Удалить". А после этого очистить корзину через файловый менеджер, ведь удаленные файлы могут храниться в нем до 30 дней.

Однако даже удаленные данные все еще могут быть восстановлены. Поэтому рекомендуется дополнительно воспользоваться так называемыми шредерами – приложениями, позволяющими безвозвратно уничтожать файлы, которые можно найти в магазине приложений вашего телефона.

Еще один вариант удаления данных со смартфона – сброс системы до заводских настроек. К этому способу можно прибегнуть в последнюю очередь, когда другие по каким-либо причинам невозможны. Ведь с телефона будут удалены абсолютно все данные и файлы без возможности восстановления. В ведомстве отмечают, что полностью пустой телефон также может вызвать подозрения у оккупантов.

Как сбросить систему до заводских настроек:

Android: зайдите в Настройки > Выберите Общее управление > нажмите Сброс > нажмите Сброс до заводских настроек (имя меню может отличаться в зависимости от модели телефона).

iOS: выберите Параметры > Общие > Перенести или сбросить iPhone > Удалить все содержимое и настройки.

Напомним, что Samsung объявил о начале производства 3-нанометровых чипов.