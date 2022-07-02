Samsung оголосив про початок виробництва 3-нанометрових чіпів

Південнокорейська компанія Samsung Electronics оголосила про початок виробництва чіпів на базі 3-нанометрового технологічного вузла з використанням транзисторів Gate-All-Around (GAA).

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Про це йдеться у повідомленні компанії.

Як зазначають у Samsung, нові чіпи мають більшу продуктивність та енергоефективність у порівнянні з 5-нанометровими чіпами.

Як очікується, використання нових технологій підвищить ефективність енергоспоживання шляхом зниження рівня напруги живлення, а також покращить продуктивність роботи мікрочіпів, оскільки вони будуть меншими, потужнішими і ефективнішими.

Технологія 3-нанометрових чіпів першого покоління може зменшити енергоспоживання процесорів до 45%. Продуктивність може зрости на 23%, а площа процесорів – зменшитись на 16%.

Чіпи збираються використовувати у високопродуктивних обчислювальних програмах, а потім впровадять у смартфони та інші гаджети.

Нагадаємо, Samsung буде безкоштовно ремонтувати гаджети українців.

Крім того, після початку повномасштабної війни компанія Samsung спішно прибрала букву "Z" із назви своїх телефонів, адже її окупанти використовують для позначення себе.