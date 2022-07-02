Samsung объявил о начале производства 3-нанометровых чипов

Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о начале производства чипов на базе 3-нанометрового технологического узла с использованием транзисторов Gate-All-Around (GAA).

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Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечают в Samsung, новые чипы имеют большую производительность и энергоэффективность по сравнению с 5-нанометровыми чипами.

Как ожидается, использование новых технологий повысит эффективность энергопотребления путем снижения уровня питающего напряжения, а также улучшит производительность работы микрочипов, поскольку они будут меньше, мощнее и эффективнее.

Технология 3-нанометровых чипов первого поколения может снизить энергопотребление процессоров до 45%. Производительность может возрасти на 23%, а площадь процессоров – уменьшиться на 16%.

Чипы собираются использовать в высокопроизводительных вычислительных приложениях, а затем внедрят в смартфоны и другие гаджеты.

Напомним, Samsung будет бесплатно ремонтировать гаджеты украинцев.

Кроме того, после начала полномасштабной войны компания Samsung спешно убрала букву "Z" из названия своих телефонов, ведь ее оккупанты используют для обозначения себя.