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Як видаляти файли і інформацію з телефону, щоб окупанти не мали змоги її відновити: інструкція
Росіяни підключають телефони до своїх приладів і відновлюють інформацію, тому треба правильно її видаляти.
Про це повідомили у Держспецзв’язку.
Один із варіантів – видалити окремі файли вручну.
Для цього потрібно обрати потрібний файл, натиснути кнопку "Видалити". А після цього очистити кошик через файловий менеджер, адже видалені файли можуть зберігатися в ньому до 30 днів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Проте навіть видалені дані все ще можуть бути відновлені. Тому рекомендується додатково скористатися так званими шредерами – програмами, які дають можливість безповоротно знищувати файли, які можна знайти в магазині додатків вашого телефона.
Ще один варіант видалення даних зі смартфону – скидання системи до заводських налаштувань. До цього способу можна вдатися в останню чергу, коли інші за якихось причин неможливі. Адже з телефону у такому разі будуть видалені абсолютно всі дані та файли без можливості відновлення. У відомстві зазначають, що повністю порожній телефон також може викликати підозри в окупантів.
Як скинути систему до заводських налаштувань:
Android: зайдіть у Налаштування > оберіть Загальне керування > натисніть Скидання > натисніть Скинути до заводських налаштувань (назви меню можуть дещо відрізнятися залежно від моделі телефону).
iOS: оберіть Параметри > Загальні > Перенести чи скинути iPhone > Стерти весь вміст і налаштування.
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