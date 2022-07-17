Як видаляти файли і інформацію з телефону, щоб окупанти не мали змоги її відновити: інструкція

Росіяни підключають телефони до своїх приладів і відновлюють інформацію, тому треба правильно її видаляти.

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Про це повідомили у Держспецзв’язку.

Один із варіантів – видалити окремі файли вручну.

Для цього потрібно обрати потрібний файл, натиснути кнопку "Видалити". А після цього очистити кошик через файловий менеджер, адже видалені файли можуть зберігатися в ньому до 30 днів.

Проте навіть видалені дані все ще можуть бути відновлені. Тому рекомендується додатково скористатися так званими шредерами – програмами, які дають можливість безповоротно знищувати файли, які можна знайти в магазині додатків вашого телефона.

Ще один варіант видалення даних зі смартфону – скидання системи до заводських налаштувань. До цього способу можна вдатися в останню чергу, коли інші за якихось причин неможливі. Адже з телефону у такому разі будуть видалені абсолютно всі дані та файли без можливості відновлення. У відомстві зазначають, що повністю порожній телефон також може викликати підозри в окупантів.

Як скинути систему до заводських налаштувань:

Android: зайдіть у Налаштування > оберіть Загальне керування > натисніть Скидання > натисніть Скинути до заводських налаштувань (назви меню можуть дещо відрізнятися залежно від моделі телефону).

iOS: оберіть Параметри > Загальні > Перенести чи скинути iPhone > Стерти весь вміст і налаштування.

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