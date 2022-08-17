"Новая почта" займется разработкой роботов-саперов для ГСЧС

"Новая почта" начала разработку роботов-саперов, сообщает пресс-служба компании. Технические требования к таким роботам определила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, а почтовый оператор взял на себя ответственность за техническое направление, а также за поиск и привлечение партнеров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Результатом должен стать первый украинский робот-сапер для разминирования водоемов и робот-сапер для суши, которые смогут не только находить мины, но и обезвреживать их, что поможет ускорить разминирование всей территории Украины и сохранит жизнь пиротехников.

"Украина сейчас – одна из самых заминированных стран в мире. Около 200 тысяч квадратных километров, а это почти треть территории государства, нуждаются в разминировании. Быстрее всего это могут сделать работы. А мы в "Новой почте" накопили немалый опыт в сфере роботизации", - отмечает директор по развитию компании Алексей Тараненко.

Он напомнил, что вместе с украинскими стартапами и собственной R&D командой она разработала и внедрила три модели роботов на своих мощностях, и теперь использует этот опыт в совместном проекте со спасателями. В планах компании – разработать и обеспечить расчеты пиротехников по меньшей мере по 20 роботов каждого типа.

Отметим, что "Новая почта" сотрудничает с ГСЧС также по направлениям материально-технического обеспечения спасательных бригад и их логистической поддержки по всей стране.

Напомним также, что "Новая почта" на днях объявила о начале реновации отделений по всей Украине - как почтовых, так и грузовых, чтобы предоставить возможность украинскому бизнесу работать во время войны и повысить комфорт для своих клиентов.