"Нова пошта" займеться розробкою роботів-саперів для ДСНС

"Нова пошта" почала розробку роботів-саперів, повідомляє пресслужба компанії. Зазначається, що технічні вимоги до таких роботів визначила Держслужба з надзвичайних ситуацій, а поштовий оператор взяв на себе відповідальність за технічний напрям, а також за пошук та залучення партнерів.

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Результатом має стати перший український робот-сапер для розмінування водойм та робот-сапер для суші, які зможуть не лише знаходити міни, а й знешкоджувати їх, що допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя піротехніків.

"Україна нині – одна з найзамінованіших країн у світі. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування. Найшвидше це можуть зробити роботи. А ми у "Новій пошті" накопичили чималий досвід у сфері роботизації", - вказав директор з розвитку компанії Олексій Тараненко.

Він нагадав, що разом із українськими стартапами й власною R&D командою вона розробила та впровадила вже три моделі роботів на своїх потужностях, і тепер використає цей досвід у спільному проєкті з рятувальниками. У планах компанії - розробити та забезпечити розрахунки піротехніків щонайменше по 20 роботів кожного типу.

Зазначимо, що "Нова пошта" наразі співпрацює із ДСНС також за напрямками матеріально-технічного забезпечення рятувальних бригад та їх логістичної підтримки по всій країні.

Нагадаємо також, що "Нова пошта" днями оголосила про початок реновації відділень по всій Україні - як поштових, так і вантажних, щоб надати можливість українському бізнесу працювати під час війни та підвищити комфорт для своїх клієнтів.