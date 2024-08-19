Скроет данные карт и паролей: Google Chrome тестирует новую функцию для защиты конфиденциальной информации

Google работает над усовершенствованием защиты конфиденциальной информации в браузере Chrome на Android. Новая экспериментальная функция, которая тестируется, позволит автоматически скрывать чувствительные данные, такие как номера кредитных карт и пароли, во время записи или трансляции экрана.

Об этом пишет Bleeping Computer.

В настоящее время Google Chrome уже имеет функцию, запрещающую записывать экран в режиме анонимного просмотра. Однако эта функция не распространяется на обычные вкладки, что может привести к случайному разглашению конфиденциальной информации при демонстрации или записи экрана.

Сообщается, что Google планирует решить эту проблему через новый флажок под названием "Редактировать конфиденциальное содержимое при показе экрана, записи экрана и подобных действий".

Как указано в описании этой функции, при ее активации любые конфиденциальные поля формы на странице, такие как данные кредитных карт или пароли, автоматически скрываются при записи или трансляции экрана. Эта функция будет работать на Android версии V и более новых.

Пока эта функция недоступна для широкой публики, однако ожидается, что ее можно будет опробовать в версии Chrome Canary в ближайшие недели. Точная дата внедрения новой возможности для всех пользователей пока неизвестна.

Добавим, в сервисе Google Password Manager наконец-то появилась долгожданная возможность совместного доступа к паролям. Компания Google подтвердила запуск этой функции в рамках обновления приложений Google Play в мае 2024 года.

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