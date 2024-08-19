Приховуватиме дані карток та паролі: Google Chrome тестує нову функцію для захисту конфіденційної інформації

Google працює над удосконаленням захисту конфіденційної інформації в браузері Chrome на Android. Нова експериментальна функція, яка наразі тестується, дозволить автоматично приховувати чутливі дані, такі як номери кредитних карток і паролі, під час запису чи трансляції екрану.

Про це пише Bleeping Computer.

Наразі Google Chrome вже має функцію, яка забороняє записувати екран у режимі анонімного перегляду. Однак ця функція не розповсюджується на звичайні вкладки, що може призвести до випадкового розголошення конфіденційної інформації під час демонстрації чи запису екрану.

Повідомляється, що Google планує вирішити цю проблему через новий прапорець під назвою "Редагувати конфіденційний вміст під час показу екрана, запису екрана та подібних дій".

Як зазначається в описі цієї функції, при її активації будь-які конфіденційні поля форми на сторінці, такі як дані кредитних карток чи паролі, автоматично приховуватимуться під час запису або трансляції екрану. Ця функція працюватиме на Android версії V та новіших.

Поки що ця функція не доступна для широкого загалу, проте очікується, що її можна буде випробувати у версії Chrome Canary найближчими тижнями. Точна дата впровадження нової можливості для всіх користувачів поки що невідома.

Додамо, у сервісі Google Password Manager нарешті з'явилася довгоочікувана можливість спільного доступу до паролів. Компанія Google підтвердила запуск цієї функції в рамках оновлення додатків Google Play у травні 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com