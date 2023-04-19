США произвели испытательный запуск баллистической ракеты

Объединенная команда военнослужащих Глобального ударного командования ВВС США и экипаж ВМС запустили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.

Об этом сообщила база космических сил США "Ванденберг".

Ракета оснащена одной испытательной головной частью, пуск осуществлен с борта бортовой системы управления пуском 19 апреля в 05:11 утра по тихоокеанскому времени (16:11 по Киеву) с базы ВВС США "Ванденберг", штат Калифорния.

Этот запуск является частью рутинных и периодических мер, призванных продемонстрировать, что ядерные силы сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения союзников. Такие испытания проходили уже более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий, подчеркивают Космические силы.

Напомним, The Wall Street Journal сообщила, что в результате войны в Украине в мире начал уменьшаться контроль за ядерным оружием. Политика, десятилетиями сдерживавшая мировые запасы ядерных боеголовок, начала давать трещину. Эксперты обеспокоены тем, что это может привести к новой гонке ядерных вооружений. Использование Россией ракет, способных нести ядерное оружие, для доставки обычных боеголовок в Украину усложнило любые предстоящие переговоры по контролю над вооружениями.