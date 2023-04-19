США зробили випробувальний запуск балістичної ракети

Об'єднана команда військовослужбовців Глобального ударного командування ВПС США і екіпаж ВМС запустили неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III.

Про це повідомила база Космічних сил США Ванденберг.

Ракету оснащено однією випробувальною головною частиною, пуск здійснено з борту бортової системи управління пуском 19 квітня о 05:11 ранку за тихоокеанським часом (16:11 за Києвом) з бази ВПС США Ванденберг, штат Каліфорнія.

Цей запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування США є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння союзників. Такі випробування відбувалися вже понад 300 разів, і це випробування не є результатом поточних світових подій, підкреслюють Космічні сили.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомила, що через війну в Україні у світі почав зменшуватися контроль за ядерною зброєю. Політика, яка десятиліттями стримувала світові запаси ядерних боєголовок, почала давати тріщину. Експерти занепокоєні, що це може призвести до нової гонки ядерних озброєнь. Використання Росією ракет, здатних нести ядерну зброю, для доставки звичайних боєголовок в Україну ускладнило будь-які майбутні переговори щодо контролю над озброєннями.