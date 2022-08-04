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Балістичні ракети Китаю потрапили до ВЕЗ Японії
П'ять балістичних китайських ракет, випущених під час воєнних навчань у районі Тайваню, впали у винятковій економічній зоні Японії. Про це заявив японський міністр оборони Нобуо Кіші, повідомляє Japan Daily News.
Кіші наголосив, що це перший випадок, коли балістична ракета, що належить китайським військовим, впала у японських водах.
"Це серйозна проблема, яка стосується національної безпеки нашої країни та безпеки людей", - сказав Кіші.
Уряд Японії також подав дипломатичний протест уряду Китаю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Китай оголосив про додаткові військові навчання в Південно-Китайському морі біля Тайваню 2 серпня. Таке рішення було прийнято на тлі зростання напруги довкола візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.
Державний мовник CCTV повідомив, що навчання триватимуть з 12:00 4 серпня до 12:00 7 числа.