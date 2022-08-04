Баллистические ракеты Китая попали в ОЭЗ Японии

Пять баллистических китайских ракет, выпущенных в ходе военных учений в районе Тайваня, упали в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киши, сообщает Japan Daily News.

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Киши подчеркнул, что это первый случай, когда принадлежащая китайским военным баллистическая ракета упала в японских водах.

"Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей", – сказал Киши.

Правительство Японии также подало дипломатический протест правительству Китая.

Китай объявил о дополнительных военных учениях в Южно-Китайском море у Тайваня 2 августа. Такое решение было принято на фоне роста напряжения вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Государственный вещатель CCTV сообщил, что обучение продлится с 12:00 4 августа до 12:00 7 числа.