Ученые придумали, как сделать объемные кнопки на сенсорном дисплее (ВИДЕО)

Представлен новый миниатюрный тип изменяющих форму дисплеев с использованием встроенных насосов.

Об этом идет речь на сайте изобретателей Future Interfaces Group.

Отмечается, что тактильная обратная связь обычных сенсорных дисплеев минимальна, что побуждает к многочисленным исследованиям в области тактильных технологий и изменяющих форму дисплеев, которые будут автономными, быстродействующими.

Видео: FIG

"Мы представляем новый, миниатюрный тип изменяющих форму дисплеев с использованием встроенных электроосмотических насосов. Наши насосы управляются и питаются непосредственно от приложенного напряжения, они имеют толщину 1,5 мм и позволяют создавать полные стеки толщиной менее 5 мм", - говорится в сообщении.

Это может использоваться, например, для создания всплывающей клавиатуры на плоском смартфоне.

Напомним, американская компания Meta планирует в 2027 году выпустить первые полноценные очки дополненной реальности (AR), которые, по задумке создателей, впоследствии будут столь же популярны, как и мобильные телефоны.