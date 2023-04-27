- Категория
- Техно
- Дата публикации
-
Ученые придумали, как сделать объемные кнопки на сенсорном дисплее (ВИДЕО)
Представлен новый миниатюрный тип изменяющих форму дисплеев с использованием встроенных насосов.
Об этом идет речь на сайте изобретателей Future Interfaces Group.
Отмечается, что тактильная обратная связь обычных сенсорных дисплеев минимальна, что побуждает к многочисленным исследованиям в области тактильных технологий и изменяющих форму дисплеев, которые будут автономными, быстродействующими.
"Мы представляем новый, миниатюрный тип изменяющих форму дисплеев с использованием встроенных электроосмотических насосов. Наши насосы управляются и питаются непосредственно от приложенного напряжения, они имеют толщину 1,5 мм и позволяют создавать полные стеки толщиной менее 5 мм", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Это может использоваться, например, для создания всплывающей клавиатуры на плоском смартфоне.
Напомним, американская компания Meta планирует в 2027 году выпустить первые полноценные очки дополненной реальности (AR), которые, по задумке создателей, впоследствии будут столь же популярны, как и мобильные телефоны.