- Категорія
- Техно
- Дата публікації
-
Вчені винайшли, як зробити об’ємні кнопки на сенсорному дисплеї (ВІДЕО)
Представлено новий мініатюрний тип дисплеїв, що змінюють форму, з використанням вбудованих насосів.
Про це йдеться на сайти винахідників Future Interfaces Group.
Зазначається, що тактильний зворотний зв'язок звичайних сенсорних дисплеїв мінімальний, що спонукає до численних досліджень у галузі тактильних технологій та дисплеїв, які змінюють форму, й будуть автономними, швидкодіючими.
"Ми представляємо новий, мініатюрний тип дисплеїв, що змінюють форму, з використанням вбудованих електроосмотичних насосів. Наші насоси керовані та живляться безпосередньо від прикладеної напруги, вони мають товщину 1,5 мм і дозволяють створювати повні стеки товщиною менше 5 мм", - йдеться в повідоменні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Це може використовуватись, наприклад, для створення спливаючої клавіатури на пласкому смартфоні.
Нагадаємо, американська компанія Meta планує у 2027 році випустити перші повноцінні окуляри доповненої реальності (AR), які, за задумкою творців, згодом будуть так само популярні, як і мобільні телефони.