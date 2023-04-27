Вчені винайшли, як зробити об’ємні кнопки на сенсорному дисплеї (ВІДЕО)

Представлено новий мініатюрний тип дисплеїв, що змінюють форму, з використанням вбудованих насосів.

Про це йдеться на сайти винахідників Future Interfaces Group.

Зазначається, що тактильний зворотний зв'язок звичайних сенсорних дисплеїв мінімальний, що спонукає до численних досліджень у галузі тактильних технологій та дисплеїв, які змінюють форму, й будуть автономними, швидкодіючими.

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"Ми представляємо новий, мініатюрний тип дисплеїв, що змінюють форму, з використанням вбудованих електроосмотичних насосів. Наші насоси керовані та живляться безпосередньо від прикладеної напруги, вони мають товщину 1,5 мм і дозволяють створювати повні стеки товщиною менше 5 мм", - йдеться в повідоменні.

Це може використовуватись, наприклад, для створення спливаючої клавіатури на пласкому смартфоні.

Нагадаємо, американська компанія Meta планує у 2027 році випустити перші повноцінні окуляри доповненої реальності (AR), які, за задумкою творців, згодом будуть так само популярні, як і мобільні телефони.