"Дочка" Samsung, компания Harman, купила украинский стартап Apostera, превращающий лобовое стекло автомобиля в AR-дисплей

Компания HARMAN International, дочернее предприятие Samsung Electronics, купила украинский стартап Apostera, который разрабатывает технологии дополненной реальности в автомобилях. Как сообщает Forbes, сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивали стартап в 40–50 миллионов евро.

Apostera запустилась в марте 2017 года. Ее продукция — автомобильный навигатор с дополненной реальностью (AR), он через HUD-дисплей проецирует изображение на лобовое стекло. Это помогает водителю ориентироваться на дороге.

Компания подписала шесть прямых контрактов с автопроизводителями из Европы и Северной Америки, с 2018 года она сотрудничает с Audi: навигаторы стартапа установлены в моделях электрокаров Audi Q4 e‑tron.

Выручка компании по итогам 2020 года составила €4 млн, а в 2021 году Apostera планировала нарастить продажи до €6 млн.

В начале 2021 года в команде стартапа работали 120 человек, ее офисы находились в Мюнхене, Киеве, Одессе и Санкт-Петербурге. Теперь сотрудники присоединятся к automotive-подразделению HARMAN. Ранее сооснователь стартапа Андрей Голубинский не исключал продажи бизнеса, одной из причин этого был довольно ограниченный рынок для разработанной технологии.

Украинские стартапы пользуются высоким спросом на мировом рынке. Так, Европейская сеть ортодонтических клиник Impress объявила о поглощении украинского стартапа OrthoS. В ближайшие три года компания планирует инвестировать более 10 млн евро в ортодонтический рынок Украины для строительства клиник, научно-исследовательского центра, развития услуги планирования и продолжения лечения.

В то же время украинский стартап OMO, специализирующийся на IoT решениях для многоквартирных домов, готовится покорять американский рынок. Оказывается, в США есть спрос, но не хвате готовых предложений.