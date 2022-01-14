В Украину зашел французский конкурент monobank: компания Qonto уже нанимает сотрудников

Французская финтех-компания Qonto, которая оценивается в $5 млрд, объявила о предстоящем открытии офиса в Украине и нанимает разработчиков. Об этом сообщает ain.ua.

Qonto — необанк для предпринимателей, который обслуживает малый и средний бизнес, а также фрилансеров. Этот сервис объединяет банковские услуги, управление расходами и бухгалтерский учет.

На украинский рынок стартап выходит в партнерстве с украинской компанией WeSoftYou. Необанк планирует нанять местную команду разработчиков и открыть офис в Украине.

Нанимать украинских сотрудников сервис начал в декабре 2021 года. Сейчас открыты вакансии Ruby on Rails разработчиков. Основная команда Qonto находится во Франции, но компания имеет опыт найма в других европейских странах.

К 2025 году компания планирует увеличить число пользователей своих продуктов до одного миллиона, а количество сотрудников — с 500 до двух тысяч. За последние два года cтартап привлек более 700 миллионов долларов инвестиций.

Qonto — это банковский онлайн-сервис. За пользование ним клиенты платят от 9 до 249 евро.

В сентябре 2021 года в Украине официальное юридическое лицо зарегистрировала британская финтех-компания Revolut. Ее уставный капитал составляет 10 тысяч грн. Одно из основных преимуществ Revolut — отсутствие комиссии при обмене валют, так как каждый пользователь получает мультивалютную дебетовую карту.

Конкуренцию monobank пытается также составить торгово-промышленная группа Fozzy Group, которая запускает интернет-банк "Власний Рахунок". Они предлагают привлекательные условия: кредитный лимит по картам "Власного Рахунку" составляет 100 тысяч грн, а на остаток по счету будет начисляться 7% годовых. Предусмотрены также различные бонусы для посетителей супермаркетов группы: "Сильпо" и Le Silpo.

По словам соучредителя monobank Олег Гороховского, в Украине в ближайшее время готовятся к выходу на финансовый рынок еще минимум три проекта интернет-банков.