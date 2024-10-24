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В Дании запустили суперкомпьютер на основе ИИ для разработки нового лекарства
Дания представила новый суперкомпьютер Gefion, созданный на основе технологии искусственного интеллекта от Nvidia. Этот мощный компьютер будет использоваться фармацевтическими компаниями для ускорения разработки нового лекарства и улучшения дизайна клинических испытаний.
Об этом сообщает Вloomberg.
Gefion, вес которого составляет 30 тонн, имеет 65 км кабелей и расположен в секретном месте в Копенгагене. Символическое подключение машины на события в среду осуществили генеральный директор Nvidia Йенсен Хуанг и король Дании Фредерик X.
Суперкомпьютер принадлежит Novo Nordisk Foundation и Дании и будет использоваться в рамках шести пилотных проектов, включающих исследования в области фармацевтики, биотехнологий и квантовых вычислений.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сообщается, что Gefion станет важнейшим инструментом в развитии искусственного интеллекта в медицине. В частности, он будет способствовать новым открытиям в области геномики и анализа мутаций, помогая в разработке вакцин и лечении болезней. Суперкомпьютер позволит проводить клинические исследования с более точным отбором участников, что снизит их стоимость и повысит эффективность.
Проект получил финансирование в размере 600 миллионов крон (87 миллионов долларов) от Novo Nordisk Foundation, а государственный фонд EIFO прибавил 100 миллионов крон.
Напомним, в прошлом году в лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, являющейся дочерней компанией Google, исследователи научились использовать ИИ для ускорения диагностики заболеваний у людей, вызванных генетическими мутациями.