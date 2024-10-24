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В Дании запустили суперкомпьютер на основе ИИ для разработки нового лекарства

В Дании запустили суперкомпьютер на основе ИИ для разработки нового лекарства
Фото: Novo Nordisk Foundation

Дания представила новый суперкомпьютер Gefion, созданный на основе технологии искусственного интеллекта от Nvidia. Этот мощный компьютер будет использоваться фармацевтическими компаниями для ускорения разработки нового лекарства и улучшения дизайна клинических испытаний.

Об этом сообщает Вloomberg.

Gefion, вес которого составляет 30 тонн, имеет 65 км кабелей и расположен в секретном месте в Копенгагене. Символическое подключение машины на события в среду осуществили генеральный директор Nvidia Йенсен Хуанг и король Дании Фредерик X.

Суперкомпьютер принадлежит Novo Nordisk Foundation и Дании и будет использоваться в рамках шести пилотных проектов, включающих исследования в области фармацевтики, биотехнологий и квантовых вычислений.

Сообщается, что Gefion станет важнейшим инструментом в развитии искусственного интеллекта в медицине. В частности, он будет способствовать новым открытиям в области геномики и анализа мутаций, помогая в разработке вакцин и лечении болезней. Суперкомпьютер позволит проводить клинические исследования с более точным отбором участников, что снизит их стоимость и повысит эффективность.

Проект получил финансирование в размере 600 миллионов крон (87 миллионов долларов) от Novo Nordisk Foundation, а государственный фонд EIFO прибавил 100 миллионов крон.

Напомним, в прошлом году в лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, являющейся дочерней компанией Google, исследователи научились использовать ИИ для ускорения диагностики заболеваний у людей, вызванных генетическими мутациями.

Автор:
Татьяна Гойденко