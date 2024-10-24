У Данії запустили суперкомп’ютер на основі ШІ для розробки нових ліків

Данія представила новий суперкомп’ютер Gefion, створений на базі технології штучного інтелекту від Nvidia. Цей потужний комп'ютер буде використовуватися фармацевтичними компаніями для прискорення розробки нових ліків та покращення дизайну клінічних випробувань.

Про це повідомляє Вloomberg.

Gefion, вага якого становить 30 тонн, має 65 кілометрів кабелів і розташований у секретному місці в Копенгагені. Символічне підключення машини на події в середу здійснили генеральний директор Nvidia Йенсен Хуанг та король Данії Фредерік X.

Суперкомп’ютер належить Novo Nordisk Foundation та Данії і буде використовуватися в рамках шести пілотних проєктів, що включають дослідження в галузі фармацевтики, біотехнологій та квантових обчислень.

Повідомляється, що Gefion стане важливим інструментом у розвитку штучного інтелекту в медицині. Зокрема, він сприятиме новим відкриттям у галузі геноміки та аналізу мутацій, допомагаючи в розробці вакцин і лікуванні хвороб. Суперкомп’ютер дозволить проводити клінічні дослідження з більш точним відбором учасників, що знизить їхню вартість та підвищить ефективність.

Проект отримав фінансування в розмірі 600 мільйонів крон (87 мільйонів доларів) від Novo Nordisk Foundation, а державний фонд EIFO додав 100 мільйонів крон.

Нагадаємо, торік в лабораторії штучного інтелекту DeepMind, яка є дочірньою компанією Google, дослідники навчилися використовувати ШІ для прискорення діагностики захворювань у людей, спричинених генетичними мутаціями.