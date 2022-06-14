В Финляндии запустили самый быстрый в Европе суперкомпьютер "LUMI"

Огромная вычислительная мощность "LUMI "послужит научным прорывам, к примеру, в медицине и исследованиях климата", таким, как разработка вакцин, диагностика рака или смягчение последствий изменения климата.

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"LUMI" является третьим по производительности в мире. Об это пишет финское издание Yle.

Ожидаемая максимальная мощность "LUMI" составляет 150 петафлопс — это мощность 2 млн обычных ноутбуков. Его вычислительная мощность дополнит актуальные суперкомпьютеры EuroHPC: Discoverer в Болгарии, MeluXina в Люксембурге, Vega в Словении, а также Karolina в Чехии.

Суперкомпьютер подразумевает тысячу процессоров, которые работают параллельно, с результатами, более чем в 10 млн раз превосходящими вычислительные мощности простых ноутбуков.

"LUMI" использует системы естественного охлаждения, а его отработанное тепло будет на 20% обеспечивать централизованное теплоснабжение финском городе Каяани, где находится суперкомпьютер.

"LUMI" – совместный проект EuroHPC и консорциума 10 стран Европы, в числе которых Финляндия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Польша, Швеция, Швейцария, Исландия и Норвегия. Финляндия оплачивает четверть от стоимости проекта, составляющей 200 млн евро.

Напомним, что компания Microsoft представила мини-компьютер Project Volterra.