Web Summit 2024: какие результаты показала украинская делегация

На крупнейшей международной технологической конференции Web Summit 2024 Украину представила делегация из 24 стартапов в самых разных сферах — от ИИ-разработок до medtech- и edtech-проектов. Благодаря участию в событии Украина получила более 2000 новых клиентов и партнерство с более чем 80 компаниями.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Согласно сообщению, в текущем году Web Summit объединил более 3 000 стартапов, 1 000 инвесторов и 70 000 гостей со всего мира. На конференции, которая проходила с 11 по 14 ноября в столице Португалии Лиссабоне, Украину представили такие стартапы как Beholder, Cardiomo, EDMAPS FlyAgData, Generect, Metaenga, NewsCatcher, Pricer24, Qudi Mask и другие.

Результаты украинской делегации на Web Summit 2024

ряд стартапов уже имеют договоренности с ангельскими инвесторами об инвестициях на общую сумму более 1 миллиона долларов;

В общей сложности стартапы предварительно привлекли более 2 000 новых клиентов и исследовали возможности выхода на новые рынки — США, Катар и Саудовскую Аравию, Бразилию, а также европейские страны;

ИИ-стартап Bliss Brain вошел в топ-10 финалистов конкурса из 2 000 стартапов и запитчил продукт на главной сцене Web Summit. В течение конференции количество загрузок приложения для медитаций возросло более чем на 65%.

В Минцифры напомнили, что участие украинской делегации стало возможным благодаря совместным усилиям: соорганизаторов — Министерства цифровой трансформации Украины, Украинского фонда стартапов и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, главного партнера Группы компаний "Эпицентр", и партнеров — Nova Digital, "Новой почты", европейского консорциума Seeds of Bravery, StrategEast, ГС Digital Ukraine и Посольства Украины в Португалии.

Напомним, с 7 по 10 января 2025 года в США состоится технологическая конференция Consumer Electronics Show 2025. В состав национальной делегации организаторы отберут до 10 стартапов.

О Web Summit

Web Summit – одна из крупнейших и самых известных технологических конференций мира. Ежегодно на мероприятии собирается более 70 тысяч посетителей — фаундеров, разработчиков, предпринимателей, инвесторов и технологических лидеров. Участников ожидали выступления 1 000+ спикеров, среди которых были представители топовых компаний: Microsoft, Etsy, Meta, Picsart и многие другие.

Уже традиционно украинская делегация приняла участие в конференции. Это отличная возможность показать свою разработку глобальным технологическим лидерам, найти выгодные партнерства и привлечь инвестиции.