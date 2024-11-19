Web Summit 2024: які результати показала українська делегація

На найбільшій міжнародній технологічній конференції року Web Summit 2024 Україну представила делегація із 24 стартапів у найрізноманітніших сферах — від ШІ-розробок до medtech- та edtech-проєктів. Завдяки участі у події Україна отримала понад 2000 нових клієнтів та партнерства з понад 80 компаніями.

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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Згідно з повідомленням, цьогоріч Web Summit обʼєднав понад 3 000 стартапів, 1 000 інвесторів та 70 000 гостей з усього світу. На конференції, яка проходила з 11 до 14 листопада в столиці Португалії Лісабоні, Україну представили такі стартапи як Beholder, Cardiomo, EDMAPS FlyAgData, Generect, Metaenga, NewsCatcher, Pricer24, Qudi Mask та інші.

Результати української делегації на Web Summit 2024

низка стартапів уже мають домовленості з ангельськими інвесторами про інвестиції на загальну суму понад 1 мільйон доларів;

загалом стартапи попередньо залучили більш ніж 2 000 нових клієнтів та дослідили можливості виходу на нові ринки — США, Катар і Саудівську Аравію, Бразилію, а також європейські країни;

ШІ-стартап Bliss Brain увійшов до топ-10 фіналістів конкурсу з поміж 2 000 стартапів та запітчив продукт на головній сцені Web Summit. Протягом конференції кількість завантажень застосунку для медитацій зросла на понад 65%.

У Мінцифри нагадали, що участь української делегації стала можливою завдяки спільним зусиллям: співорганізаторів — Міністерства цифрової трансформації України, Українського фонду стартапів та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, головного партнера Групи компаній "Епіцентр", та партнерів — Nova Digital, "Нової пошти", європейського консорціуму Seeds of Bravery, StrategEast, ГС Digital Ukraine та Посольства України в Португалії.

Нагадаємо, з 7 до 10 січня 2025 року у США відбудеться технологічна конференція Consumer Electronics Show 2025. До складу національної делегації організатори відберуть до 10 стартапів.

Про Web Summit

Web Summit - одна з найбільших та найвідоміших технологічних конференцій світу. Щороку на заході збирається понад 70 тисяч відвідувачів — фаундерів, розробників, підприємців, інвесторів і технологічних лідерів. На учасників чекали виступи 1 000+ спікерів, серед яких представники топових компаній: Microsoft, Etsy, Meta, Picsart та багато інших.

Уже традиційно українська делегація взяла участь у конференції. Це чудова можливість показати свою розробку глобальним технологічним лідерам, знайти вигідні партнерства та залучити інвестиції.