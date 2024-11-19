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Web Summit 2024: які результати показала українська делегація
На найбільшій міжнародній технологічній конференції року Web Summit 2024 Україну представила делегація із 24 стартапів у найрізноманітніших сферах — від ШІ-розробок до medtech- та edtech-проєктів. Завдяки участі у події Україна отримала понад 2000 нових клієнтів та партнерства з понад 80 компаніями.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Згідно з повідомленням, цьогоріч Web Summit обʼєднав понад 3 000 стартапів, 1 000 інвесторів та 70 000 гостей з усього світу. На конференції, яка проходила з 11 до 14 листопада в столиці Португалії Лісабоні, Україну представили такі стартапи як Beholder, Cardiomo, EDMAPS FlyAgData, Generect, Metaenga, NewsCatcher, Pricer24, Qudi Mask та інші.
Результати української делегації на Web Summit 2024
- низка стартапів уже мають домовленості з ангельськими інвесторами про інвестиції на загальну суму понад 1 мільйон доларів;
- загалом стартапи попередньо залучили більш ніж 2 000 нових клієнтів та дослідили можливості виходу на нові ринки — США, Катар і Саудівську Аравію, Бразилію, а також європейські країни;
- ШІ-стартап Bliss Brain увійшов до топ-10 фіналістів конкурсу з поміж 2 000 стартапів та запітчив продукт на головній сцені Web Summit. Протягом конференції кількість завантажень застосунку для медитацій зросла на понад 65%.
У Мінцифри нагадали, що участь української делегації стала можливою завдяки спільним зусиллям: співорганізаторів — Міністерства цифрової трансформації України, Українського фонду стартапів та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, головного партнера Групи компаній "Епіцентр", та партнерів — Nova Digital, "Нової пошти", європейського консорціуму Seeds of Bravery, StrategEast, ГС Digital Ukraine та Посольства України в Португалії.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нагадаємо, з 7 до 10 січня 2025 року у США відбудеться технологічна конференція Consumer Electronics Show 2025. До складу національної делегації організатори відберуть до 10 стартапів.
Про Web Summit
Web Summit - одна з найбільших та найвідоміших технологічних конференцій світу. Щороку на заході збирається понад 70 тисяч відвідувачів — фаундерів, розробників, підприємців, інвесторів і технологічних лідерів. На учасників чекали виступи 1 000+ спікерів, серед яких представники топових компаній: Microsoft, Etsy, Meta, Picsart та багато інших.
Уже традиційно українська делегація взяла участь у конференції. Це чудова можливість показати свою розробку глобальним технологічним лідерам, знайти вигідні партнерства та залучити інвестиції.