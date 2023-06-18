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Британия поможет Украине усилить киберзащиту: сколько средств на это выделят
Великобритания расширит программу поддержки киберзащиты Украины. Правительство страны выделит на это еще 16 млн. фунтов стерлингов (около 20,5 млн. долларов).
Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, еще 9 млн. фунтов стерлингов (11,51 млн. долларов) потенциально могут поступить от международных союзников.
Этот пакет помощи, который является дополнением к уже переданным в 2022 году 6,35 млн. фунтов стерлингов (8,1 млн. долларов), поможет Украине лучше защитить свою критически важную инфраструктуру от атак России в то время, как Киев проводит контрнаступление.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отметается, премьер Великобритании Риши Сунак на следующей неделе планирует на конференции попросить предпринимателей и бизнес увеличить свои инвестиции в Украину, чтобы помочь восстановить украинскую экономику после вторжения России.
Напомним, власти США сотрудничают с Конгрессом для предоставления Украине дополнительных 37 млн долларов помощи для укрепления кибербезопасности. Таким образом, общий объем такой поддержки может возрасти до 82 млн. долларов с февраля 2022 года и до более 120 млн. долларов с 2016 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com