Британія допоможе Україні посилити кіберзахист: скільки коштів на це виділять

Велика Британія розширить програму підтримки кіберзахисту України. Уряд країни виділить на це ще 16 млн фунтів стерлінгів (близько 20,5 млн доларів).

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, ще 9 млн фунтів стерлінгів (11,51 млн доларів) потенційно можуть надійти від міжнародних союзників.

Цей пакет допомоги, який є доповненням до вже переданих у 2022 році 6,35 млн фунтів стерлінгів (8,1 млн доларів), допоможе Україні краще захистити свою критично важливу інфраструктуру від атак Росії у той час, як Київ проводить контрнаступ.

Як зазначається, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак наступного тижня планує на конференції попросити підприємців і бізнес збільшити свої інвестиції в Україну, щоб допомогти відновити українську економіку після вторгнення Росії.

Нагадаємо, влада США співпрацює з Конгресом задля надання Україні додаткових 37 млн доларів допомоги для зміцнення кібербезпеки. Таким чином, загальний обсяг такої підтримки може зрости до 82 млн доларів із лютого 2022 року та до понад 120 млн доларів із 2016 року.

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