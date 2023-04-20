BuzzFeed News закрывается

Сайт цифровых новостей BuzzFeed News, получивший Пулитцеровскую премию, сообщил, что закрывается после 12 лет существования.

Об этом пишет The Washington Post.

Соучредитель и главный исполнительный директор сайта Джона Перетти сообщил, что существуют много вызовов, чем можно просчитать, включая пандемию, снижение объемов рекламы. Он также обвинил себя в том, что не может содержать отдельную новостную организацию.

"Я мог бы лучше управлять как генеральный директор этой компании, и наша команда руководителей могла бы работать лучше, несмотря на эти обстоятельства", – написал Перетти.

Материнская компания BuzzFeed Inc. планирует уволить около 180 сотрудников, что составляет 15% от общего количества работников компании, насчитывающей около 1200 человек, и начать закрывать BuzzFeed News, который был запущен в конце 2011 года как приложение к BuzzFeed.com, веб-сайту, специализирующемуся на создании более легкомысленного контента.

Компания планирует сохранить старые статьи BuzzFeed News на сайте BuzzFeed.com, который продолжит работу вместе со своим сестринским изданием HuffPost.

BuzzFeed – в то время пионер вирусного контента и статей о поп-культуре – основал свое новостное подразделение в 2011 году с намерениями адаптировать жесткую журналистику к цифровой эпохе.

Напомним, технологический гигант Meta, владеющий Facebook и Instagram, начал процесс массовых увольнений .