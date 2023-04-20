BuzzFeed News закривається

Сайт цифрових новин BuzzFeed News, який отримав Пулітцерівську премію, повідомив, що закривається після 12 років існування.

Про це пише The Washington Post.

Співзасновник і головний виконавчий директор сайту Джона Перетті повідомив що існують багато викликів, ніж можливо прорахувати, включаючи пандемію, зниження обсягів реклами. Він також звинуватив себе в тому, що не може утримувати окрему новинну організацію.

"Я міг би краще керувати як генеральний директор цієї компанії, і наша команда керівників могла б працювати краще, незважаючи на ці обставини", - написав Перетті.

Материнська компанія BuzzFeed Inc. планує звільнити близько 180 співробітників, що становить 15% від загальної кількості працівників компанії, яка налічує близько 1200 осіб, і почати закривати BuzzFeed News, який був запущений наприкінці 2011 року як додаток до BuzzFeed.com, веб-сайту, що спеціалізується на створенні більш легковажного контенту.

Компанія планує зберегти старі статті BuzzFeed News на сайті BuzzFeed.com, який продовжить працювати разом зі своїм сестринським виданням HuffPost.

BuzzFeed - на той час піонер вірусного контенту та статей про поп-культуру - заснував свій новинний підрозділ у 2011 році з намірами адаптувати жорстку журналістику до цифрової епохи.

Нагадаємо, технологічний гігант Meta, який володіє Facebook і Instagram, почав процес масових звільнень.