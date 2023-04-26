ChatGPT получил "режим инкогнито": что он предполагает

Компания OpenAI представила новую функцию в своем чат-боте ChatGPT, которую один из сотрудников назвал "режимом инкогнито". Благодаря нововведению ChatGPT не будет использовать историю разговоров пользователей для усовершенствования искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters.

Функция позволяет пользователям отключить "Историю чатов и обучение" в настройках и экспортировать свои данные.

Специалист по продуктам OpenAI Николас Терли сравнил это с режимом анонимного просмотра в интернет-браузере. Однако он отметил, что компания все равно будет сохранять разговоры в течение 30 дней, но чтобы отслеживать нарушения. После этого срока диалоги будут удаляться окончательно.

Так выглядит настройка сохранения истории разговоров в ChatGPT. Фото: скриншот / OpenAI

Главный технический директор OpenAI Мира Мурати отметила, что информация о пользователях помогла компании сделать программное обеспечение более надежным и уменьшить политическую предвзятость, хотя компания все еще имеет проблемы, с которыми нужно справиться.

Кроме представления режима инкогнито, фирма анонсировала подписку на ChatGPT Business, которая будет предоставлять возможность дополнительного контроля данных. В таком случае чат-бот по умолчанию не будет использовать разговоры для обучения искусственного интеллекта. Подписка станет доступной в ближайшие месяцы.

Отметим, что функция контроля данных появилась на фоне запрета ChatGPT в Италии. Причиной бана стали незаконный сбор персональной информации и отсутствие проверки возраста для несовершеннолетних.

Но в OpenAI утверждают, что новую возможность для пользователей ввели не из-за запрета, а в результате многомесячных попыток компании посадить их "на место водителя" касательно сбора данных.