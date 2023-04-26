ChatGPT отримав "режим інкогніто": що він передбачає

Компанія OpenAI представила нову функцію у своєму чатботі ChatGPT, яку один зі співробітників назвав "режимом інкогніто". Завдяки нововведенню ChatGPT не використовуватиме історію розмов користувачів для вдосконалення штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

Функція дозволяє користувачам чатбота вимкнути "Історію чатів і навчання" у налаштуваннях й експортувати свої дані.

Спеціаліст із продуктів OpenAI Ніколас Терлі порівняв це з режимом анонімного перегляду в інтернет-браузері. Однак він зазначив, що компанія все одно зберігатиме розмови протягом 30 днів, але щоб відстежувати порушення. Після цього терміну діалоги видалятимуться остаточно.

Так виглядає налаштування збереження історії розмов у ChatGPT. Фото: скриншот / OpenAI

Головна технічна директорка OpenAI Міра Мураті зазначила, що інформація про користувачів допомогла компанії зробити програмне забезпечення більш надійним і зменшити політичну упередженість, хоча компанія все ще має проблеми, з якими потрібно впоратися.

Крім представлення "режиму інкогніто", фірма анонсувала підписку на ChatGPT Business, яка надаватиме можливість додаткового контролю даних. У такому випадку чатбот за замовчуванням не використовуватиме розмови для навчання штучного інтелекту. Підписка стане доступною в найближчі місяці.

Зауважимо, що функція щодо контролю даних зʼявилася на тлі заборони ChatGPT в Італії. Причиною бану стали незаконний збір персональної інформації та відсутність перевірки віку для неповнолітніх.

Але в OpenAI стверджують, що нову можливість для користувачів ввели не через заборону, в в результаті багатомісячних спроб компанії посадити їх "на місце водія" щодо збору даних.