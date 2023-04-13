Італія може скасувати заборону ChatGPT: для цього є кілька вимог

Італійська служба захисту даних назвала кілька вимог для компанії OpenAI, які та повинна виконати для скасування заборони чатбота ChatGPT у країні. Про це пише TechCrunch.

Ідеться про кілька пунктів, згідно з якими OpenAI повинна:

стати прозорою і опублікувати інформацію з детальним описом обробки даних;

запровадити обмеження за віком, щоб запобігти доступу неповнолітніх до технологій, і перейти до більш надійних заходів перевірки віку;

уточнити правову основу, на яку вона спирається для обробки даних людей із метою навчання штучного інтелекту;

забезпечувати можливість для людей управляти їхніми особистими даними, зокрема надсилати запит на виправлення чи видалення інформації про них;

надавати користувачам можливість забороняти обробку їхніх даних для навчання алгоритмів системи;

провести інформаційну кампанію в Італії, щоб повідомити жителів країни про обробку їхньої інформації для навчання штучного інтелекту.

Більшу частину цих вимог компанія має виконати до 30 квітня, тоді як інформаційну кампанію необхідно провести до 15 травня. Крайнім терміном для представлення плану щодо технології перевірки віку є 31 травня, а встановлення системи має відбутися до 30 вересня.

Нагадаємо, ChatGPT в Італії заборонили наприкінці березня. Причиною назвали незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх.

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