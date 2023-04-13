Италия может отменить запрет ChatGPT: для этого есть несколько требований

Итальянская служба защиты данных назвала несколько требований для компании OpenAI, которые та должна выполнить для отмены запрета ChatGPT в стране. Об этом пишет TechCrunch.

Речь идет о нескольких пунктах, согласно которым OpenAI должна:

стать прозрачной и опубликовать информацию с подробным описанием обработки данных;

ввести ограничения по возрасту, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к технологиям, и перейти к более надежным мерам проверки возраста;

уточнить правовую основу, на которую она опирается для обработки данных людей с целью обучения искусственного интеллекта;

обеспечивать возможность для людей управлять их личными данными, в частности, посылать запрос на исправление или удаление информации о них;

предоставлять пользователям возможность запрещать обработку данных для обучения алгоритмов системы;

провести информационную кампанию в Италии, чтобы уведомить жителей страны об обработке их информации для обучения искусственного интеллекта.

Большую часть этих требований компания должна выполнить до 30 апреля, тогда как информационную кампанию необходимо провести до 15 мая. Крайним сроком для представления плана касательно технологии проверки возраста установлено 31 мая, а установка системы должна состояться до 30 сентября.

Напомним, ChatGPT в Италии запретили в конце марта. Причиной назвали незаконный сбор персональных данных и отсутствие проверки для несовершеннолетних.

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