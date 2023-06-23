CISCO будет помогать Украине в направлении цифровизации и образования

Минцифра и Cisco подписали меморандум о сотрудничестве и будут совместно развивать проекты по цифровому образованию и внедрять больше инноваций в рамках программы Country Digital Acceleration (CDA).

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украина входит в глобальную программу Cisco Country Digital Acceleration (CDA), которая работает в 48 странах. Цель программы — помочь создать новые рабочие места, повысить уровень ВВП и использовать больше инноваций в государственном и частном секторах", - отметил он.

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Федоров отметил, что вместе с Cisco Минцифры будет работать над инновационной стратегией Украины, будут развивать платформу Дія.Образование и много образовательных и цифровых проектов.

Кроме того, Cisco поделится контентом с IT для Дії. Образование, инструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine, который поможет HR-специалистам быстрее искать специалистов, а студентам – классную работу.

"В рамках проекта "Цифровые школы" Cisco предоставит 1600 девайсов с точками доступа Wi-Fi и 1000 вебкамер. А еще заместители по цифровой трансформации (CDTO) смогут посещать офисы Cisco в разных странах, чтобы прокачивать скилы в сфере технологий и узнавать мировые тренды цифровизации", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что меморандум с Cisco – инвестиция в будущее и мощный сигнал для крупных мировых компаний усиливать сотрудничество с Украиной.

Напомним, технологическая компания Clearview AI заинтересована в развитии цифровой инфраструктуры Украины. Среди идей – использование искусственного интеллекта на таможне, в банковской сфере. Также компания рассматривает вариант открытия офиса в Украине с локальной командой разработки.