CISCO допомагатиме Україні в напрямі цифровізації та освіти

Мінцифра та Cisco підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким спільно розвиватимуть проєкти із цифрової освіти та впроваджуватимемо більше інновацій у межах програми Country Digital Acceleration (CDA).

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Україна долучається до глобальної програми Cisco Country Digital Acceleration (CDA), яка працює в 48 країнах. Ціль програми — допомогти створити нові робочі місця, підвищити рівень ВВП та використовувати більше інновацій у державному та приватному секторах", - зазначив він.

Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Федоров зауважив, що разом з Cisco Мінцифри працюватиме над інноваційною стратегією України, розвиватимуть платформу Дія.Освіта та ще багато освітніх і цифрових проєктів.

Крім того, Cisco поділиться контентом з IT для Дія.Освіта, інструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine, який допоможе HR-фахівцям швидше шукати спеціалістів, а студентам — класну роботу.

"У межах проєкту "Цифрові школи" Cisco надасть 1600 девайсів з точками доступу Wi-Fi і 1000 вебкамер. А ще — заступники із цифрової трансформації (CDTO) зможуть відвідувати офіси Cisco в різних країнах, щоб прокачувати скіли у сфері технологій та дізнаватися про світові тренди цифровізації", - підкреслив Федоров.

Він додав, що меморандум із Cisco — інвестиція в майбутнє і потужний сигнал для великих світових компаній посилювати співпрацю з Україною.

Нагадаємо, технологічна компанія Clearview AI зацікавлена в розбудові цифрової інфраструктури України. Серед ідей — використання штучного інтелекту на митниці, у банківській сфері. Також компанія розглядає варіант відкрити офіс в Україні з локальною командою розробки.