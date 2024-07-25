CrowdStrike раскрыла причину сбоя в Windows: тестирование не выявило дефект

Компания CrowdStrike, недавно вызвавшая масштабный сбой в работе миллионов компьютеров с операционной системой Windows, заявила, что причина проблемы заключается в упущенном дефекте в механизме безопасности во время тестирования. Об этом сообщает Bloomberg.

CrowdStrike сейчас работает над улучшением процедур тестирования и планирует поэтапное распределение будущих обновлений для проверки их перед массовым развертыванием. Кроме того, компания предоставит клиентам больше контроля над процессом развертывания обновлений.

Как отметило издание, в результате сбоя акции CrowdStrike снизились почти на 30%, что привело к значительным финансовым потерям. Также комитет Палаты представителей США по вопросам внутренней безопасности пригласил руководителя компании Джорджа Курца для объяснений по предотвращению подобных инцидентов в будущем.



Напомним, что глобальный технический сбой затронул около 8,5 миллиона устройств Microsoft, что составляет менее 1% всех машин Windows.

В это же время, согласно данным The Guardian, страховая компания Parametrix оценила ущерб для компаний из списка Fortune 500 (500 крупнейших американских корпораций по валовому доходу) в 5,4 миллиарда долларов, не учитывая убытки Microsoft.

Также страховые убытки для компаний, не входящих в список Fortune 500, могут составить от 540 миллионов до 1,08 миллиарда долларов.

Глобальный IT-сбой

Обновление программного обеспечения CrowdStrike повлекло за собой системные проблемы, из-за которых полеты были приземлены, вещатели были вынуждены прекратить эфир и оставили клиентов без доступа к таким услугам, как здравоохранение или банковское дело.

По сообщению The Verge, тысячи пользователей Microsoft по всему миру столкнулись с критическим сбоем системы, известным как синий экран смерти.

Западные издания также подтверждали масштабность проблемы, сообщая о сбое в работе облачных сервисов Microsoft Azure, начавшемся 18 июля около 18:00 по восточному времени в центральной части США. Сбой в работе ИТ-систем повлек за собой значительные проблемы в работе аэропортов по всему миру. В США Федеральное авиационное управление (FAA) было вынуждено приземлить все рейсы нескольких крупных авиакомпаний, включая Delta, United и American Airlines, из-за проблем со связью.

Остановились и аэропорты Мельбурна (Австалия) и Берлина.

Украинские компании пострадали от глобального сбоя IT-систем

В Украине также наблюдались сбои некоторых компаний. Sense Bank сообщил о технических трудностях, повлиявших на работу их мобильного приложения Sense SuperApp.

Пользователи столкнулись с проблемами при отображении продуктов, карт и счетов, а также при переводе, обмене валют и оплате услуг. Банк заверил, что активно работает по восстановлению всех сервисов.

Соучредитель украинского Monobank Олег Гороховский также подтвердил глобальный характер сбоя, связав его с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows, и отметил, что многие компании столкнулись с серьезными проблемами в результате этого инцидента.

За данным общественного мобильный оператор Vodafone столкнулся с техническими проблемами, которые усложнили совершение звонков для некоторых клиентов.

Столкнулась с временными техническими проблемами, вызванными программными обновлениями и "Новая почта". Однако компания возобновила работу всех клиентских систем и сервисов.

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