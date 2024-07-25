CrowdStrike розкрила причину збою у Windows: тестування не виявило дефект

Компанія CrowdStrike, яка нещодавно спричинила масштабний збій у роботі мільйонів комп’ютерів з операційною системою Windows, заявила, що причина проблеми полягає у пропущеному під час тестування дефекті в механізмі безпеки. Про це повідомляє Bloomberg.

CrowdStrike зараз працює над покращенням процедур тестування та планує поетапне розподілення майбутніх оновлень для їх перевірки перед масовим розгортанням. Крім того, компанія надасть клієнтам більше контролю над процесом розгортання оновлень.

Як зазначило видання, внаслідок збою акції CrowdStrike знизилися майже на 30%, що призвело до значних фінансових втрат. Також комітет Палати представників США з питань внутрішньої безпеки запросив керівника компанії Джорджа Курца для пояснень щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому.



Нагадаємо, що глобальний технічний збій торкнувся близько 8,5 мільйонів пристроїв Microsoft, що становить менше 1% всіх машин Windows.

Водончас, згідно з інформацією The Guardian, страхова компанія Parametrix оцінює збитки для компаній зі списку Fortune 500 (500 найбільших американських корпорацій за валовим доходом) у 5,4 мільярда доларів, не враховуючи збитків Microsoft.

Також загальні страхові збитки для компаній, що не входять до списку Fortune 500, можуть варіюватися від 540 мільйонів до 1,08 мільярда доларів.

Глобальний IT-збій

Оновлення програмного забезпечення CrowdStrike спричинило системні проблеми, через які польоти були приземлені, мовники були змушені припинити ефір і залишили клієнтів без доступу до таких послуг, як охорона здоров’я чи банківська справа.

За повідомленням The Verge, тисячі користувачів Microsoft по всьому світу зіткнулися з критичним збоєм системи, відомим як "синій екран смерті".

Західні видання також підтверджували масштабність проблеми, повідомляючи про збій в роботі хмарних сервісів Microsoft Azure, що розпочався 18 липня близько 18:00 за східним часом у центральній частині США. Збій в роботі ІТ-систем спричинив значні проблеми в роботі аеропортів по всьому світу. У США, Федеральне авіаційне управління (FAA) було змушене приземлити всі рейси кількох великих авіакомпаній, включаючи Delta, United та American Airlines, через проблеми зі зв'язком.

Зупинилися і аеропорти Мельбурна (Австалія) та Берліна.

Українські компанії постраждали від глобального збою IT-систем

В Україні також спостерігалися збої в роботі деяких компаній. Sense Bankповідомивпро технічні труднощі, що вплинули на роботу їхнього мобільного додатку Sense SuperApp.

Користувачі зіткнулися з проблемами при відображенні продуктів, карток та рахунків, а також при здійсненні переказів, обміну валют та оплаті послуг. Банк запевнив, що активно працює над відновленням всіх сервісів.

Співзасновник українського Monobank Олег Гороховський також підтвердив глобальний характер збою, пов'язавши його з взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows, та зазначив, що багато компаній зіткнулися з серйозними проблемами внаслідок цього інциденту.

За даними Суспільного, мобільний оператор Vodafone зіткнувся з технічними проблемами, які ускладнили здійснення дзвінків для деяких клієнтів.

Зіткнулася з тимчасовими технічними проблемами, спричиненими програмними оновленнями і "Нова пошта". Проте, компанія відновила роботу всіх клієнтських систем та сервісів.

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