У Microsoft розповіли, скільки пристроїв постраждали від збою, пов’язаного з CrowdStrike

Глобальний технічний збій, спричинений оновленням програмного забезпечення компанії з кібербезпеки CrowdStrike, вразив близько 8,5 мільйонів пристроїв Microsoft, що становить менше 1% всіх машин Windows.

Про це повідомляє Reuters.

Незважаючи на відносно невеликий відсоток постраждалих пристроїв, наслідки виявились значними через широке використання програмного забезпечення CrowdStrike критично важливими службами та підприємствами.

"На даний момент ми оцінюємо, що оновлення CrowdStrike торкнулося 8,5 мільйонів пристроїв Windows, або менше одного відсотка всіх машин Windows. Хоча відсоток був невеликим, широкі економічні та суспільні наслідки відображають використання CrowdStrike підприємствами, які керують багатьма критично важливими службами ", — йдеться в повідомленні.

Microsoft співпрацює з CrowdStrike для розробки рішення проблеми. Компанія також взаємодіє з Amazon Web Services і Google Cloud Platform, обмінюючись інформацією про наслідки збою.

Станом на суботу, індустрія авіаперевезень все ще відновлювалася після інциденту. Пасажири зіткнулися з багатогодинними затримками та скасуваннями рейсів, а аеропорти та авіакомпанії намагалися нормалізувати свою роботу.

Глобальний IT-збій

Оновлення програмного забезпечення CrowdStrike спричинило системні проблеми, через які польоти були приземлені, мовники були змушені припинити ефір і залишили клієнтів без доступу до таких послуг, як охорона здоров’я чи банківська справа.

За повідомленням The Verge, тисячі користувачів Microsoft по всьому світу зіткнулися з критичним збоєм системи, відомим як "синій екран смерті".

Західні видання також підтверджували масштабність проблеми, повідомляючи про збій в роботі хмарних сервісів Microsoft Azure, що розпочався 18 липня близько 18:00 за східним часом у центральній частині США. Збій в роботі ІТ-систем спричинив значні проблеми в роботі аеропортів по всьому світу. У США, Федеральне авіаційне управління (FAA) було змушене приземлити всі рейси кількох великих авіакомпаній, включаючи Delta, United та American Airlines, через проблеми зі зв'язком.

Зупинилися і аеропорти Мельбурна (Австалія) та Берліна.

Українські компанії постраждали від глобального збою IT-систем

В Україні також спостерігалися збої в роботі деяких компаній. Sense Bank повідомив про технічні труднощі, що вплинули на роботу їхнього мобільного додатку Sense SuperApp.

Користувачі зіткнулися з проблемами при відображенні продуктів, карток та рахунків, а також при здійсненні переказів, обміну валют та оплаті послуг. Банк запевнив, що активно працює над відновленням всіх сервісів.

Співзасновник українського Monobank Олег Гороховський також підтвердив глобальний характер збою,пов'язавши його з взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows, та зазначив, що багато компаній зіткнулися з серйозними проблемами внаслідок цього інциденту.

За даними Суспільного, мобільний оператор Vodafone зіткнувся з технічними проблемами, які ускладнили здійснення дзвінків для деяких клієнтів.

Зіткнулася з тимчасовими технічними проблемами, спричиненими програмними оновленнями і "Нова пошта". Проте, компанія відновила роботу всіх клієнтських систем та сервісів.

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