В Microsoft рассказали, сколько устройств пострадали от сбоя, связанного с CrowdStrike

Глобальный технический сбой, вызванный обновлением программного обеспечения компании по кибербезопасности CrowdStrike, поразил около 8,5 миллиона устройств Microsoft, что составляет менее 1% всех машин Windows.

Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на относительно небольшой процент пострадавших устройств, последствия оказались значительными из-за широкого использования программного обеспечения CrowdStrike критически важными службами и предприятиями.

"На данный момент мы оцениваем, что обновление CrowdStrike коснулось 8,5 миллионов устройств Windows, или менее одного процента всех машин Windows. Хотя процент был небольшим, широкие экономические и общественные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, управляющими многими критически важными службами", — говорится в сообщении.

Microsoft сотрудничает с CrowdStrike для разработки решения проблемы. Компания также взаимодействует с Amazon Web Services и Google Cloud Platform, обмениваясь информацией о последствиях сбоя.

По состоянию на субботу индустрия авиаперевозок все еще восстанавливалась после инцидента. Пассажиры столкнулись с многочасовыми задержками и отменами рейсов, а аэропорты и авиакомпании пытались нормализовать свою работу.

Глобальный IT-сбой

Обновление программного обеспечения CrowdStrike привело к системным проблемам, из-за которых полеты были приземлены, вещатели были вынуждены прекратить эфир и оставили клиентов без доступа к таким услугам, как здравоохранение или банковское дело.

По сообщению The Verge, тысячи пользователей Microsoft по всему миру столкнулись с критическим сбоем системы, известным как синий экран смерти.

Западные издания также подтверждали масштабность проблемы, сообщая о сбое в работе облачных сервисов Microsoft Azure, начавшемся 18 июля около 18:00 по восточному времени в центральной части США. Сбой в работе ИТ-систем повлек за собой значительные проблемы в работе аэропортов по всему миру. В США Федеральное авиационное управление (FAA) было вынуждено приземлить все рейсы нескольких крупных авиакомпаний, включая Delta, United и American Airlines, из-за проблем со связью.

Остановились и аэропорты Мельбурна (Австалия) и Берлина.

Украинские компании пострадали от глобального сбоя IT-систем

В Украине также наблюдались сбои некоторых компаний. Sense Bank сообщил о технических трудностях, повлиявших на работу их мобильного приложения Sense SuperApp.

Пользователи столкнулись с проблемами при отображении продуктов, карт и счетов, а также при переводе, обмене валют и оплате услуг. Банк заверил, что активно работает по восстановлению всех сервисов.

Соучредитель украинского Monobank Олег Гороховский также подтвердил глобальный характер сбоя, связав его с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows, и отметил, что многие компании столкнулись с серьезными проблемами в результате этого инцидента.

За данными "Суспильного" мобильный оператор Vodafone столкнулся с техническими проблемами, которые усложнили совершение звонков для некоторых клиентов.

Столкнулась с временными техническими проблемами, вызванными программными обновлениями и "Новая почта". Однако компания возобновила работу всех клиентских систем и сервисов.

Источник фото: ua.depositphotos.com