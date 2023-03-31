Для Google и Facebook хотят урезать рекламу

Группа американских сенаторов представила 30 марта законопроект, направленный на сокращение влияния Google и Facebook на интернет-рекламу.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению экспертов, это первый признак того, что законодатели будут продолжать усилия по сдерживанию больших технологий в новом Конгрессе.

По данным офиса сенатора Майка Ли, законопроект нацелен на Google и Facebook, а также на Amazon.com и Apple.

Законопроект запрещает крупным компаниям, занимающимся цифровой рекламой, крупнейшей из которых является Google, владеть более чем одной частью стека сервисов, объединяющих рекламодателей с компаниями, предоставляющими места для рекламы.

Законопроект повлияет только на компании, осуществляющие сделки с цифровой рекламой на сумму более 20 миллиардов долларов.

"Если этот законопроект станет законом, он, скорее всего, потребует от Google и Facebook продать значительную часть своего рекламного бизнеса - бизнес-подразделений, на которые приходится значительная часть их доходов от рекламы. Возможно, Amazon также придется продать свои активы, а законопроект повлияет на ускорение выхода Apple на рынок рекламы третьих сторон", - говорится в заявлении офиса Ли.

Напомним, ранее Google запустил Центр прозрачности рекламы – инструмент, который позволит искать информацию об объявлениях, размещенных в поисковике, YouTube и других сервисах.