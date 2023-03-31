Для Google і Facebook хочуть урізати рекламу

Група американських сенаторів представила 30 березня законопроект, спрямований на скорочення впливу Google і Facebook в інтернет-рекламі.

Про це повідомляє Reuters.

На думку експертів, це є першою ознакою того, що законодавці будуть продовжувати зусилля по стримуванню великих технологій в новому Конгресі.

За даними офісу сенатора Майка Лі, законопроект націлений на Google і Facebook, а також на Amazon.com і Apple.

Законопроект забороняє великим компаніям, що займаються цифровою рекламою, найбільшою з яких є Google, володіти більш ніж однією частиною стеку сервісів, які з'єднують рекламодавців з компаніями, що надають місця для реклами.

Законопроект вплине лише на компанії, які здійснюють операції з цифровою рекламою на суму понад 20 мільярдів доларів.

"Якщо цей законопроєкт стане законом, він, швидше за все, вимагатиме від Google і Facebook продати значну частину свого рекламного бізнесу - бізнес-підрозділів, на які припадає значна частина їхніх доходів від реклами. Можливо, Amazon також доведеться продати свої активи, а законопроект вплине на прискорення виходу Apple на ринок реклами третіх сторін", - йдеться в заяві офісу Лі.

Нагадаємо, раніше Google запустив Центр прозорості реклами – інструмент, який дозволить шукати інформацію про оголошення, розміщені в пошуковику, YouTube та інших сервісах.