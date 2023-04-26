ЕС налаживает связь с данными с Японией в обход России

Европейский Союз начал выделять средства на прокладку нового оптоволоконного кабеля по дну Северного Ледовитого океана в Японию, чтоб на заходить на территорию России.

Об этом пишет NHK World Japan.

Финансирование составит более 3 миллионов евро, или около 3,5 миллионов долларов, в проекте принимают участие фирмы из Японии, США и Финляндии.

Кабель пройдет через североамериканскую часть Северного Ледовитого океана, он соединит Норвегию с Аляской и северным японским островом Хоккайдо.

Наблюдатели говорят, что ЕС инвестирует в проект для обеспечения нового маршрута передачи данных в Азию, поскольку связи с Россией ухудшаются.

Компания Far North Fiber отмечает, что нынешние каналы передачи данных между Японией и Европой включают маршрут, пересекающий Тихий океан, материковую часть США и Атлантику. Другой проходит через Юго-Восточную Азию, Индийский океан и Ближний Восток. Еще один пересекает Россию.

Подводные волоконно-оптические кабели обеспечивают связь широкого спектра видов деятельности, включая онлайн-встречи, электронную коммерцию и социальные сети.

Предприятие заявляет, что планируемый новый маршрут сделает передачу данных более чем на 20% быстрее по сравнению с каналами Тихого и Индийского океанов.

Итан Берковиц, руководитель предприятия и бывший мэр Анкориджа, штат Аляска, сказал, что команда хочет завершить морское исследование к следующему году и начать эксплуатацию кабеля в 2026 году.

Напомним, ранее Вашингтон предложил союзникам по G7 запретить весь экспорт в Российскую Федерацию. Однако Евросоюз и Япония выступили против такой инициативы. В предложении говорится о том, чтобы заменить текущий режим секторальных санкций против России на полный запрет на экспорт с несколькими исключениями. Полный запрет на экспорт включает исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.